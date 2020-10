Coronavirus, il punto: oggi 96 nuovi casi nel Lecchese, oltre 35.000 tamponi in Lombardia

Dati ancora allarmanti, in linea con una curva epidemiologica che non richiede conoscenze sofisticate per essere interpretata: il contagio da virus Sars-Cov2, con i suoi nefasti effetti sul sistema sanitario (oltre che sull'economia), continua a galoppare con un ritmo simile a quello della scorsa primavera.

Da inizio pandemia 4.148 contagi tra Lecco e provincia

Oggi, domenica 25 ottobre, a Lecco si registrano altri 96 tamponi positivi, un incremento per fortuna meno elevato rispetti a quello di ieri con più 117, ma sempre molto preoccupante, soprattutto considerando l'elevatissimo numero di posti occupati negli ospedali. Ieri, sabato, al Manzoni di Lecco si registravano solo tre posti liberi nei reparti. Il totale da inizio pandemia nella nostra provincia sale così a quota 4.148 casi accertati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre stando ai dati diffusi come ogni giorno dalla Regione, oggi si sono superati i 35.000 tamponi effettuati in tutta la Lombardia, per una percentuale pari al 16,3%. In totale a livello regionale oggi sono purtroppo decedute altre 25 persone. Complessivamente crescono le persone guarite e dimesse (+439), ma purtroppo aumentano ancora i ricoverati (più 191, di cui altri 18 nelle treapie intensive). Di seguito riportiamo tutti i dati di domenica 25.

I dati di domenica 25 ottobre

I tamponi effettuati: 35.285, totale complessivo: 2.715.715

I nuovi casi positivi: 5.762 (di cui 169 "debolmente positivi" e 27 a seguito di test sierologico)

I guariti/dimessi totale complessivo: 89.145 (+439), di cui 2.917 dimessi e 86.228 guariti

Pazienti in terapia intensiva: 231 (+18)

I ricoverati non in terapia intensiva: 2.326 (+173)

Persone decedute, totale complessivo: 17.235 (+25)

I nuovi casi per provincia