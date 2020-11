Coronavirus, il punto: cala ancora il numero dei ricoverati negli ospedali. Nel Lecchese superate le 11mila positività

Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-253) che in terapia intensiva (-6). Il numero dei tamponi effettuati è 37.286 e 4.615 sono i nuovi positivi (12,3%). I guariti/dimessi sono 4.736. Questi i dati più significativi di oggi, sabato 28 novembre, diffusi come di consueto da Regione Lombardia in merito all'emergenza Coronavirus. Sono dunque incoraggianti i numeri relativi alle dimissioni dagli ospedali e alla guarigioni, ma resta molto alto il numero dei morti, 119 in più nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda Lecco e provincia oggi ci sono stati 168 contagi, esattamente lo stesso dato riscontrato nella giornata di ieri, venerdì 27 novembre. Il totale delle persone contagiate dal Covid-19 nel territorio lecchese da inizio pandemia sale così a quota 11.087. Ecco, di seguito, tutti i dati di oggi in Lombardia.

I dati di oggi, sabato 28 novembre, in Lombardia:

i tamponi effettuati: 37.286, totale complessivo: 4.027.257

i nuovi casi positivi: 4.615 (di cui 432 ‘debolmente positivi’ e 63 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 250.832 (+4.736), di cui 6.290 dimessi e 244.542 guariti

in terapia intensiva: 919 (-6)

i ricoverati non in terapia intensiva: 7.616 (-253)

i decessi, totale complessivo: 21.512 (+119)

I nuovi casi per provincia: