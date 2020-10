Coronavirus, il punto: oggi nel Lecchese 182 nuovi casi, oltre 41.000 tamponi in Lombardia

Anche oggi i dati del contagio da Covid-19 si confermano decisamente preoccupanti, poiché seguono un trend al momento in continuo ed elevato incremento. Questo in attesa dei riscontri delle misure di contenimento adottate nei giorni scorsi con ordinanze e Dpcm.

Per quanto riguarda i dati di mercoledì 28 ottobre, a Lecco si sono riscontrate 182 positività, cifra tra le più alte da inizio pandemia, ma in lieve flessione rispetto al dato record di ieri (la scorsa primavera venivano però effettuati molti meno tamponi). Il totale da inizio pandemia nella nostra provincia sale così a quota 4.642 casi accertati.

Record di tamponi effettuati. Il dato incorraggiante delle persone guarite

Oggi in Lombardia sono 7.558 i nuovi positivi con il numero record di 41.260 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 18,3%. Un dato incoraggiante arriva dalle persone guarite e dimesse, quasi mille in più rispetto al giorno precedente. Purtroppo si registrano però altri 378 pazienti ricoverati di cui 21 in terapia intensiva.

Resta dunque allarmante la situazione negli ospedali. Ecco - nello specchietto sotto - i numeri attuali di posti occupati per covid al Manzoni di Lecco.

Tornando ai dati Lombardi, provincia per provincia, balza all'occhio la crescita esponenziale di Milano e Varese. Ecco nei dettagli tutti i numeri diffusi dalla Regione relativamente al 28 ottobre.

I dati di oggi, mercoledì 28 ottobre, in Lombardia:

Tamponi effettuati: 41.260, totale complessivo: 2.808.259

Nuovi casi positivi: 7.558 (di cui 229 'debolmente positivi' e 36 a seguito di test sierologico)

Guariti/dimessi totale complessivo: 91.763 (+989), di cui 3.603 dimessi e 88.160 guariti

Pazienti in terapia intensiva: 292 (+21)

Ricoverati non in terapia intensiva: 3.072 (+357)

Persone decedute, totale complessivo: 17.357 (+47)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.708, di cui 1.092 a Milano città;

Bergamo: 252;

Brescia: 288;

Como: 440;

Cremona: 130;

Lecco: 182;

Lodi: 97;

Mantova: 125;

Monza e Brianza: 822;

Pavia: 298;

Sondrio: 55;

Varese: 1.902

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery