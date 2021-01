Coronavirus, il punto: oggi nel Lecchese 21 nuovi casi, in Lombardia il rapporto positivi/tamponi sfiora il 13%

Oggi nel Lecchese si registra una diminuzione dell'incremento di contagi da Covid-19 rispetto ai giorni scorsi: i nuovi casi sono 21. Il dato emerge dal consueto report quotidiano sul Coronavirus diffuso dagli uffici della Regione e riferito alla giornata di domenica 3 gennaio. Ma non bisogna abbassare la guardia: complessivamente a livello lombardo l'incremento torna purtroppo a salire.

A fronte di 13.209 tamponi effettuati sono 1.709 i nuovi positivi (per un rapporto pari al 12,9%), ieri erano stati 1.402 (11,9%). Diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-2) e nei reparti (-26). I guariti/dimessi sono 728. Purtroppo, sempre oggi, ci sono stati altri 36 morti. Tornando a Lecco e provincia, da inizio pandemia i casi di covid registrati nel nostro territorio sono stati in totale 13.552.

I dati di oggi, domenica 3 gennaio

- Tamponi effettuati: 13.209 totale complessivo: 4.910.001

- Nuovi casi positivi: 1.709 (di cui 66 "debolmente positivi")

- Guariti/dimessi totale complessivo: 402.798 (+728), di cui 3.775 dimessi e 399.023 guariti

- Pazienti in terapia intensiva: 489 (-2)

- Ricoverati non in terapia intensiva: 3.267 (-26)

- Persone decedute, totale complessivo: 25.317 (+36)

I nuovi casi per provincia

Milano: 361 di cui 140 a Milano città;

Bergamo: 34

Brescia: 206

Como: 330

Cremona: 60

Lecco: 21

Lodi: 7

Mantova: 87

Monza e Brianza: 55

Pavia: 64

Sondrio: 47

Varese: 408

