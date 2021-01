Coronavirus, il punto: oggi altri 38 casi nel Lecchese, in Lombardia calano i ricoverati

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-65). A fronte di 34.056 tamponi effettuati, sono 1.969 i nuovi positivi (5,7%). I pazienti guariti o dimessi sono 1.751. Purtroppo però altre 58 persone hanno perso la vita a causa del Covid-19.

Sono questi alcuni dei dati più significativi sulla situazione Coronavirus in Lombardia secondo il report diffuso dalla Regione in merito alla giornata di oggi, venerdì 22 gennaio. "Come previsto dalle indicazioni del Ministero della Salute, nella voce dei tamponi è inserito anche il dato dei test antigenici" - precisa la Regione.

Per quanto riguarda in modo più specifico il territorio di Lecco e provincia i nuovi contagi sono oggi 38, ieri erano stati 16. Da inizio pandemia i casi totali nel nostro territorio sono arrivati a quota 14.505.

I dati di oggi, venerdì 22 gennaio, in Lombardia

- Tamponi effettuati: 34.056 (di cui 25.077 molecolari e 8.979

antigenici) totale complessivo: 5.383.007

- Nuovi casi positivi: 1.969 (di cui 112 'debolmente positivi')

- Guariti/dimessi totale complessivo: 442.631 (+1.751), di cui

3.631 dimessi e 439.000 guariti

- Pazienti in terapia intensiva: 408 (-3)

- Ricoverati non in terapia intensiva: 3.579 (-65)

- Persone decedute, totale complessivo: 26.518 (+58)

I nuovi casi per provincia

Milano: 472 di cui 203 a Milano città;

Bergamo: 111;

Brescia: 360;

Como: 141;

Cremona: 48;

Lecco: 38;

Lodi: 48;

Mantova: 158;

Monza e Brianza: 144;

Pavia: 140;

Sondrio: 57;

Varese: 213.