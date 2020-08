Coronavirus, il punto: anche oggi il territorio lecchese è "covid free"

Coronavirus: oggi, domenica 2 agosto, si sono registrati a livello regionale 164 guariti e dimessi, con nessun contagio nelle province di Lecco e Pavia. Per il terzo giorno consecutivo il nostro territorio è dunque "covid free". Una buona notizia, in linea con l'andamento recente, che non deve comunque fare abbassare la guardia in merito al rispetto delle normative sul distanziamento e il contrasto al virus. Da inizio epidemia il totale delle persone positive nel Lecchese resta fermo a quota 2.878.

Il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle ore 18 sul sito. www.salute.gov.it/ nuovocoronavirus. In totale oggi sono 38 i casi positivi in tutta la Lombardia, costante il numero di pazienti ricoverati nelle terapie intensive: 9. Ecco, più nei dettagli, i dati di domenica 2 agosto.

I dati di oggi

- I tamponi effettuati: 7.712, totale complessivo: 1.316.219

- I nuovi casi positivi: 38 (di cui 6 "debolmente positivi" e 4 a seguito di test sierologici)

- I pazienti guariti/dimessi totale complessivo: 73.676 (+164) (72.209 guariti e 1.467 dimessi)

- I pazienti in terapia intensiva: 9 (=)

- I ricoverati non in terapia intensiva: 153 (-5)

- I decessi: totale complessivo: 16.815 (+8)

I nuovi casi per provincia

Milano: 10 di cui 5 a Milano città

Bergamo: 9

Brescia: 4

Como: 1

Cremona: 4

Lecco: 0

Lodi: 1

Mantova: 3

Monza e Brianza: 1

Pavia: 0

Sondrio: 1

Varese: 1