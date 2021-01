Coronavirus, il punto: oggi altri 59 casi nel Lecchese. In Lombardia il rapporto tra tamponi effettuati e positivi scende al 4,6%

A fronte di 39.462 tamponi effettuati, sono 1.832 i nuovi positivi con un indice pari al 4,6% in flessione rispetto a ieri. I guariti o dimessi sono 5.009, ancora in lieve calo i pazienti ricoverati negli ospedali. Questi alcuni dei dati più significativi sulla situazione Coronavirus in Lombardia relativi alla giornata di oggi, sabato 30 gennaio. Purtroppo però altre 58 persone hanno perso la vita. Il report, che riportiamo di seguito, è come sempre diffuso dalla Regione.

Per quanto riguarda in modo specifico la città di Lecco e la sua provincia, i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore sono 59, in diminuzione rispetto ai 94 di venerdì. Da inizio pandemia, nel nostro territorio i casi salgono così a quota 15.163 in totale.

I dati di oggi, sabato 30 gennaio, in Lombardia:

Tamponi effettuati: 39.462 (di cui 28.234 molecolari e 11.228 antigenici) totale complessivo: 5.640.919

Nuovi casi positivi: 1.832 (di cui 74 "debolmente positivi")

Guariti/dimessi totale complessivo: 459.401 (+5.009), di cui 3.345 dimessi e 456.056 guariti

Pazienti in terapia intensiva: 377 (-2)

Ricoverati non in terapia intensiva: 3.454 (-36)

Persone decedute, totale complessivo: 27.074 (+58)

I nuovi casi per provincia: