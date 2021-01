Coronavirus, il punto: 75 casi di positività nel Lecchese, basso il rapporto con i test eseguiti

A fronte di 24.494 tamponi effettuati, sono 1.438 i nuovi positivi (5,8%). I guariti/dimessi sono 478. Questi alcuni dei dati più significativi sulla situazione Coronavirus in Lombardia relativi alla giornata di oggi, domenica 31 gennaio. Purtroppo, però, altre 24 persone hanno perso la vita. Il report, che riportiamo di seguito, è come sempre diffuso dalla Regione.

Per quanto riguarda in modo specifico la città di Lecco e la sua provincia, i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore sono 75, in crescita rispetto ai 59 di sabato. Da inizio pandemia, nel nostro territorio i casi salgono così a quota 15.238 in totale.

I dati di oggi, domenica 31 gennaio, in Lombardia:

i tamponi effettuati: 24.494 (di cui 20.858 molecolari e 3.636 antigenici) totale complessivo: 5.665.413

i nuovi casi positivi: 1.438 (di cui 74 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 459.879 (+478), di cui 3.451 dimessi e 456.428 guariti

in terapia intensiva: 362 (-15)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.503 (+49)

i decessi, totale complessivo: 27.098 (+24)

I nuovi casi per provincia: