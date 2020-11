Coronavirus, il punto: oggi nel Lecchese altri 136 contagi, in Lombardia effettuati oltre 38.000 tamponi

Con più 136 contagi è ancora elevato l'incremento dei casi di covid registrati oggi, domenica 9 novembre, tra Lecco e provincia. Sempre facendo riferimento al consueto report quotidiano della Regione sull'allarme Coronavirus, a livello lombardo ci sono stati altri 412 ricoveri negli ospedali, più 40 pazienti per i quali è stato necessario ricorrere alle terapie intensive. In totale oggi sono stati effettuati oltre 38.188 tamponi, il rapporto è pari al 16,5%. Le persone guarite e dimesse sono complessivamente 1.420.

Tornando al Lecchese il dato di oggi è per fortuna in calo rispetto a quelli degli ultimi due giorni: +283 sabato 7 novembre, +338 venerdì 6 quando si era registrato il record assoluto. In totale da inizio pandemia nel nostro territorio ci sono stati 7.109 casi accertati. Ecco di seguito tutti i dati di domenica 8 novembre.

Tutti i dati di oggi, domenica 8 novembre:

Tamponi effettuati: 38.188, totale complessivo: 3.256.646

Nuovi casi positivi: 6.318 (di cui 323 "debolmente positivi" e 49 a seguito di test sierologico)

Guariti/dimessi totale complessivo: 110.001 (+1.420), di cui 6.429 dimessi e 103.572 guariti

Pazienti in terapia intensiva: 650 (+40)

Ricoverati non in terapia intensiva: 6.225 (+412)

Persone decedute, totale complessivo: 18.343 (+117)

I nuovi casi per provincia: