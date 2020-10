Coronavirus, il punto: in aumento i casi nel Lecchese, oggi 21 contagi

Rispetto a ieri sono quadruplicati i casi di covid tra Lecco e provincia. Oggi si sono infatti registrati 21 nuovi contagi nel nostro territorio diversamente dai 5 di mercoledì.

Questo uno dei dati più rilevanti che emergono dal consueto report quotidiano della Regione, in merito alla giornata di giovedì 8 ottobre. In Lombardia sono 683 i nuovi positivi con 22.069 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 3%. Sempre a livello regionale aumentano i guariti e dimessi (+ 153) con 23 persone ricoverate in più rispetto a ieri di cui una in più in terapia intensiva. Un paziente è deceduto.

«Ricordiamo che l'incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati - precisano gli uffici regionali - Questo senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale.

I dati di oggi, giovedì 8 ottobre:

- Tamponi effettuati: 22.069, totale complessivo: 2.254.865

- Nuovi casi positivi: 683 (di cui 71 'debolmente positivi' e 7 a seguito di test sierologico)

- Guariti/dimessi totale complessivo: 82.484 (+153), di cui 1.427 dimessi e 81.057 guariti

- Pazienti in terapia intensiva: 41 (+1)

- Persone ricoverati non in terapia intensiva: 361 (+22)

- Persone decedute, totale complessivo da inizio pandemia: 16.979 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 282, di cui 133 a Milano città;

Bergamo:40;

Brescia:60;

Como: 28;

Cremona: 6;

Lecco: 21;

Lodi: 9;

Mantova: 12;

Monza e Brianza: 90;

Pavia: 42;

Sondrio: 21;

Varese: 43.