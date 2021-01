Coronavirus, il punto: 50 nuovi casi nel Lecchese, in Lombardia 785 tra guariti e dimessi

Sono 50 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Lecco. In tutta la Lombardia, a fronte di 23.182 tamponi effettuati, sono invece 1.375 i nuovi positivi, con un indice pari al 5,9%. In totale i pazienti guariti o dimessi a livello regionale sono 795, con una nuova diminuzione dei ricoveri negli ospedali come registrato nella giornata precedente, anche se ci sono 7 ingressi in più nelle terapie intensive. E purtroppo altre 44 persone hanno perso la vita.

Sono questi i dati più rilevanti del report quotidiano sulla situazione Coronavirus diffusi da Regione Lombardia e relativi alla giornata di oggi, domenica 24 gennaio. Ieri i contagi tra Lecco e provincia erano invece stati 71. Da inizio pandemia nel nostro territorio i casi salgono così a 14.728 in totale.

Tutti i dati di oggi, domenica 24 gennaio, in Lombardia

- Tamponi effettuati: 23.182 (di cui 18.503 molecolari e 4.679 antigenici) totale complessivo: 5.437.998

- Nuovi casi positivi: 1.375 (di cui 74 'debolmente positivi')

- Guariti/dimessi totale complessivo: 445.604 (+795), di cui 3.698 dimessi e 441.906 guariti

- Pazienti in terapia intensiva: 405 (+7)

- Ricoverati non in terapia intensiva: 3.428 (-71)

- Persone decedute, totale complessivo: 26.666 (+44)

I nuovi casi per provincia

Milano: 373 di cui 163 a Milano città;

Bergamo: 62;

Brescia: 350;

Como: 127;

Cremona: 71;

Lecco: 50;

Lodi: 20;

Mantova: 81;

Monza e Brianza: 40;

Pavia: 70;

Sondrio: 34;

Varese: 64.