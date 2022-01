Lo skipass gratuito di Bobbio fa discutere

I Piani di Bobbio fanno molto rumore in questi giorni. La scdelta di ITB - Imprese Turistiche Barziesi è stata chiara: fino al 10 febbraio 2022 i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che hanno effettuato il vaccino anti-covid, e quindi in possesso di green pass per vaccinazione, potranno trascorrere una giornata gratuita sulle piste della Valsassina.

Ad annunciarlo è stata la stessa azienda che gestisce gli impianti di risalita: "Per ottenere lo skipass omaggio del bambino - si legge nel sito di riferimento - è necessario presentare in biglietteria a Barzio o Valtorta il certificato vaccinale e il documento di identità dei propri figli dai 5 agli 11 anni. Si otterrà così uno skipass da utilizzare nella giornata stessa".

È possibile aderire all'iniziativa una sola volta fino al 10 febbraio; è necessario essere accompagnati dai genitori in biglietteria per ritiro skipass omaggio e presentare il certificato vaccinale e il documento di identità del bambino; la promozione non è valida per gruppi ma solo per bambini accompagnati in biglietteria dai propri genitori.

Bobbio, la scelta che fa discutere

Inevitabilmente la decisione sta facendo discutere parecchio: sotto il post pubblicato sulla pagina dei Piani di Bobbio si trovano circa 230 commenti, con tenore e contenuti decisamente variegati tra di loro. “Ottima iniziativa!! Senza i vaccini probabilmente anche quest'anno non si sciava!! Complimenti e speriamo che anche altri comprensori sciistici prendano esempio!!”, “ormai quella narrativa si sta sgrentolando giorno dopo giorno..tutte le dichiarazioni e dati istituzionali sono stati smentiti dai fatti..se ne faccia una ragione..e lasci stare i bambini!!!”: sono due esempi per descrivere le posizioni contrapposte. L'azienda, dal canto suo, è intenzionata a tirare dritta per la propria strada.