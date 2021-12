La quarantena cambia: non vaccinati e vaccinati, ecco le prime decisioni

Mercoledì era una sorta di d-day per quanto riguarda le decisioni sulla quarantena. Due i temi affrontati nel corso della cabina di regia per ridefinire le misure anti-Covid: le quarantene, per l'appunto, e la possibilità di estendere il green pass rafforzato a tipologie di attività attualmente non contemplate dalla normativa (es. trasporti, fiere, impianti). Su questo secondo punto, però il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha riferito che l'esame è stato rinviato al prossimo consiglio dei ministri.

Sul tema il governo si è confrontato anche con gli esperti del Comitato tecnico scientifico. Per quanto riguarda le quarantene, dopo un contatto con un positivo, sono ipotizzate tre categorie:

i non vaccinati, per i quali continueranno a vigere le attuali regole (quarantena di 10 giorni);

persone in possesso del green pass rafforzato da oltre 120 giorni, per le quali la quarantena si ridurrà a 5 giorni e alle quali, al termine di questo periodo, sarà richiesto un tampone con esito negativo;

persone con dose booster o con green pass rafforzato da meno di 120 giorni, per le quali non sarà più prevista la quarantena ma una forma di autosorveglianza (no sintomi) e, al quinto giorno dal contatto con il caso positivo Covid-19, l'effettuazione di un tampone con esito negativo.

La decorrenza delle nuove norme, per ragioni organizzative e logistiche, sarà definita in accordo con il commissario Figliuolo. In serata si è tenuto un Consiglio dei minsistri per discutere delle nuove misure.

Sembra invece sfumare l'ipotesi di estendere il super green pass al mondo del lavoro: dubbi sono stati espressi da Lega e M5s. “Abbiamo espresso dei dubbi su green pass rafforzato per i lavoratori”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Anche il M5s però avrebbe espresso delle riserve.

Le richieste dei governatori al governo

A spingere per allentare le misure sono soprattutto i governatori che oggi hanno fatto le loro richieste all'esecutivo.

Per i positivi fine dell'isolamento dopo 10 giorni senza tampone di verifica;

Niente quarantena per chi ha già fatto la terza dose di vaccino o la seconda negli ultimi 4 mesi;

Cancellare al quarantena per i vaccinati anche in ambito scolastico;

Super green pass anche per andare al lavoro;

“Il virus circola veloce ma i vaccini hanno cambiato i suoi effetti sui cittadini, non possiamo non tenerne conto”, ha commentato il governatore della Liguria Giovanni Toti. “Le Regioni, che da quasi due anni sono in prima linea contro il Covid, ancora una volta sono unite sulla strada del buonsenso, l'unica percorribile. Abbiamo gli strumenti per non bloccare il Paese, usiamoli in fretta”.