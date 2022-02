350mila dosi dopo, nel giorno di Novavax chiude il centro vaccinale del PalaTaurus

Il 28 febbraio la campagna vaccinale lecchese entra in una nuova fase. L'ultimo giorno del mese coincide con due date decisamente importanti: da un lato va ‘in pensione’ il centro vaccinale del PalaTaurus, dall'altro inizia l'era di Novavax, che è stato ribattezzato ‘il vaccino degli indecisi’. All'interno dello spazio di viale Brodolini, aperto ad aprile 2020, sono state inoculate circa 350mila dosi: “È stato un anno incredibile questo, in cui partendo dall'impegno del personale sanitario, di Asst Lecco e Ats Brianza si è messo in piedi uno degli hub vaccinali più importanti della regione”, ha detto il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni in un breve videomessaggio diffuso attraverso i profili social.

“Un ‘grazie’ particolare alla Fondazione Comunitaria del Lecchese, agli imprenditori che hanno permesso l'avvio di questo polo e, a tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato per far si che la campagna vaccinale riuscisse a raggiungere i risultati eccellenti realizzati a Lecco - ha aggiunto il primo cittadino -. Penso a Protezione Civile, Alpini, volontari di Auser, Anteas e alle varie Croci del territorio, che si sono alternati per regolare il flusso e aiutare gli anziani e le persone fragili. Il risultato è importantissimo, oggi chiudiamo una pagina critica per la società e apriamo quella della speranza nei confronti dei lecchesi che hanno vinto le proprie resistenze e hanno voluto mettersi al servizio degli altri con un gesto importante per proteggere loro stessi e la propria comunità”.

Come e dove prosegue la campagna? Le vaccinazioni anti-Covid si terranno solamente all'interno dell'ospedale “Manzoni” di Lecco, del Distretto di Merate e dell'area Cazzaniga della medesima città brianzola. L’Asst di Lecco, vista l’ulteriore riduzione dell’attività vaccinale registrata nelle ultime due settimane, ha scelto di rimodulare il proprio servizio a partire dal primo marzo.

Vaccino anti-Covid in provincia di Lecco: gli orari

Nello specifico:

Lecco

Centro vaccinale presso l'ospedale “Alessandro Manzoni” dedicato esclusivamente ai bambini dai 5 agli 11 anni, sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 20.00; e sabato dalle 8.00 alle 20.00 (domenica chiuso);

centro vaccinale presso l'ospedale “Alessandro Manzoni” sarà aperto da lunedì a domenica dalle 8.00 alle 20.00.

Merate

Centro vaccinale presso il Distretto di Merate dedicato esclusivamente ai bambini dai 5 agli 11 anni, resterà aperto solo il sabato dalle 8.00 alle 20.00;

Centro vaccinale presso l'area Cazzaniga sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 12.00 alle 18.00; sabato dalle 8.00 alle 20.00, e domenica dalle 8.00 alle 14.00.

L'azienda ha ricordato “che per ricevere la vaccinazione è necessario presentarsi con documento di identità e tessera sanitaria. Nel caso di minori è indispensabile la presenza di un genitore/tutore legale”. Per prenotarsi è necessario utilizzare il portale della Regione Lombardia all’indirizzo https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/.

Arriva Novavax

Non dal primo marzo, come annunciato in precedenza, ma già da oggi è disponibile nei centri vaccinali individuati da Regione Lombardia il vaccino Nuvaxovid (Novavax). Il preparato è disponibile per i cittadini di età pari o superiore ai 18 anni che non abbiano ancora effettuato la prima dose di vaccino anti Covid-19.

Di seguito le strutture in cui verrà somministrato.