Quando, come e dove effettuare il tampone: la guida aggiornata

Tamponi molecolari, rapidi e "self": non sempre è chiaro quando, come e dove effettuare il test. Nei giorni scorsi sono state fornite da Ats Brianza le ultime indicazioni utili ad affrontare questa nuova fase della pandemia da Covid-19, che pubblichiamo di seguito.

Soggetti sintomatici

Il cittadino deve contattare il proprio?Medico di Medicina Generale o Pediatra o Guardia Medica?che dovrà effettuare una delle seguenti azioni:

eseguire direttamente un tampone antigenico?rapido e inserire esito nel flusso tamponi regionale. L'esito positivo non dovrà essere confermato con tampone molecolare. Il cittadino riceverà il giorno successivo?sms da compilare;

prenotare tampone molecolare?al cittadino da eseguire nei?punti tampone sul territorio;

emettere ricetta?con la quale il cittadino sintomatico può recarsi nei punti tampone sul territorio?senza appuntamento?(sia?punti tampone Asst?sia punti tampone privati accreditati).

Si specifica come i tamponi autosomministrati non hanno alcun valore diagnostico. Nel caso si risulti positivo a tampone auto somministrato, è necessario contattare il proprio medico che deve mettere in atto quanto sopra

Soggetti positivi

I cittadini con tampone molecolare o antigenico refertato positivo possono eseguire tampone di fine isolamento (a 10 giorni dal tampone positivo per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale, a 7 giorni dal tampone positivo per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster "terza dose" o che abbiano completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti Cal covid-19 nei 120 giorni precedenti):

prenotando attraverso?l'sms ricevuto da Ats brianza;

recandosi presso i punti tampone sul territorio, anche senza appuntamento, portando il provvedimento di isolamento obbligatorio ricevuto da Ats Brianza?(?punti tampone Asst);

recandosi?presso le farmacie del territorio, si consiglia prima di chiamare, portando il provvedimento di isolamento ricevuto da Ats Brianza.

Nota bene: Se il tampone di controllo è ancora positivo, dovrà essere ripetuto dopo7 giorni. In ogni caso dopo 21 giorni e almeno una settimana senza sintomi si riceve il provvedimento di guarigione.

Quando verrà emesso il certificato di guarigione a fine isolamento, in automatico verrà annullata la revoca del Green Pass entro 24 ore. La Certificazione verde Covid-19 per vaccinazione tornerà così a essere valida fino alla naturale scadenza. Contestualmente verrà emesso anche il Green pass di guarigione.

Soggetti contatto di un positivo

I cittadini contatto di positivo?possono eseguire tampone di fine quarantena (a 10 giorni dall'ultimo contatto col soggetto positivo per contatto non vaccinato o che al momento del contatto con il positivo non abbia completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni; a 5 giorni dall'ultimo contatto col soggetto positivo per contatto vaccinato che al momento del contatto con il positivo abbia completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e che abbia tuttora in corso di validità il Green pass):

recandosi?presso le farmacie del territorio, si consiglia prima di chiamare, portando il provvedimento di quarantena ricevuto da Ats Brianza.

La quarantena da contatto può anche terminare a?14 giorni dal contatto con il positivo senza effettuare tampone.

Contatti scolastici

(basso rischio) sottoposti a sorverglianza attiva con testing t0 e t5

I contatti scolastici a basso rischio, sottoposti a sorveglianza attiva e che devono eseguire il tampone Antigenico o Molecolare a tempo zero (T0), ossia il prima possibile e comunque entro 48 ore dalla comunicazione della scuola, e a distanza di cinque giorni dal primo test (T5) si recano presso le farmacie del territorio (si consiglia prima di chiamare) portando le disposizioni standardizzate rilasciate dalla scuola.

Per il rientro dall'estero

È possibile eseguire il tampone presso i punti tampone Asst o nelle farmacie con prenotazione Ats o esibendo il provvedimento di quarantena.

Tamponi rapidi in farmacia

Alle farmacie del territorio, su indicazione di Regione Lombardia, sono state fornite di conseguenza le nuove indicazioni per la gestione dei tamponi eseguibili. Uno specchietto che può contribuire a fare chiarezza in un continuo cambio di norme e informazioni fornite al cittadino.

La principale novità riguarda i tamponi per l'uscita da isolamento/positività/contatto stretto con un positivo, che sono gratuiti per il cittadino, ma solo in presenza del provvedimento di quarantena inviato da Ats;

Sul fronte scuole, fino al 28 febbraio 2022, per provvedere al tracciamento dei contagi nelle scuole secondarie di primo (scuole medie) e secondo grado (licei, istituti tecnici e professionali), gli alunni di questi istituti hanno diritto all'esecuzione gratuita in farmacia di tamponi rapidi sulla base di un'idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.