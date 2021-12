Super green pass e mascherine obbligatorie da lunedì, aumentano i controlli in provincia di Lecco

Arriva la stretta sulle attività lecchesi in vista dell'entrata in vigore del Super green pass e non solo. Il prefetto di Lecco Castrese De Rosa, facendo leva su quanto concordato durante l'ultima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 1 dicembre scorso ha predisposto il piano provinciale per l’effettuazione di serrati controlli, come previsto dal decreto-legge n.172/2021, in relazione alle misure che scatteranno dal prossimo 6 dicembre. Il piano prevede controlli sia nel capoluogo che nei Comuni della Provincia, con il concorso anche delle Polizie Locali, per arginare il diffondersi della quarta ondata della pandemia.

Il prefetto venerdì ha inviato una dettagliata circolare ai sindaci, alle associazioni di categoria e ai gestori del trasporto pubblico locale per illustrare i contenuti del piano e per richiamare l’attenzione sul puntuale adempimento degli obblighi di verifica e sulle connesse responsabilità. In particolare, nel settore del trasporto pubblico locale, sia su gomma che ferroviario, il prefetto ha sottolineato “la decisiva rilevanza del contributo che può essere fornito dagli enti gestori, attraverso il personale in possesso della qualifica di incaricato di pubblico servizio”.

Sul piano operativo è stato raccomandato che le modalità esecutive dei controlli non dovranno compromettere le esigenze di fluidità della mobilità delle persone, allo scopo di evitare possibili assembramenti ed eventuali ripercussioni sull’ordine pubblico. Nel settore degli esercizi pubblici e della ristorazione di sicuro rilievo sarà “l’attività posta in essere dalle Polizie Locali“.

Il Questore di Lecco svolgerà un coordinamento tecnico operativo con tutte le forze in campo “per un’opportuna attività di modulazione dei servizi e di armonizzazione”. L’ esigenza di potenziamento dell’attività di controllo, “che investe un ampio spettro di attività”, dovrà essere svolto soprattutto in concomitanza dei fine settimana, notoriamente contrassegnati da un movimento più elevato di persone e di visitatori, nonché nelle aree urbane con maggiore concentrazione di esercizi commerciali. Nella stessa logica d'incremento dei controlli saranno effettuati mirati servizi di controllo in occasione delle festività natalizie e di fine anno.

I sindaci sono stati invitati a valutare, al pari di quanto già predisposto per il comune capoluogo, la possibilità di adottare ordinanze che prescrivano l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale anche all’aperto nei centri cittadini e in quelli ove si registri un particolare afflusso di persone.