Covid, la curva risale: “Ma non è la quinta ondata”

Gli allentamenti ci sono, la risalita della curva pure. Ma non tale da destare preoccupazione. “Assistiamo ad una leggera risalita della curva, ma non è una quinta ondata, almeno per il momento”. Queste le parole dell'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, a proposito della situazione contagi covid in Regione. “La Lombardia, qualora le cose dovessero peggiorare, è assolutamente pronta - ha voluto assicurare Moratti, a margine del convegno ‘Monopattini e dintorni, sicurezza, rischi, norme’ tenutosi a Palazzo Lombardia -. Abbiamo costruito un’organizzazione molto flessibile e siamo in grado di ampliare o restringere gli hub vaccinali, quelli per gli screening e siamo pronti per qualsiasi emergenza”.

“C’è un lieve aumento dei casi che riguarda non solo la Lombardia, ma tutte le regioni - ha proseguito la vicepresidente lombarda -. Noi continuiamo ad avere un’incidenza che è circa la metà di quella italiana, che a sua volta ha un’incidenza migliore rispetto ad altri paesi. Comunque questa risalita della curva non è da sottovalutare, quindi è importante che chi non si è ancora vaccinato lo faccia e che non si abbassi la guardia rispetto alle misure di protezione individuale”.

Covid-19: cosa dicono i numeri

Secondo l'ultimo bollettino, nella giornata di martedì 22 marzo, in Lombardia i contagi sono stati 11.378 su 95.788 tamponi effettuati (indice all'11,9%). Gli attuali positivi sono aumentati di 2.406 unità (in questo momento in regione sono positive 141.553 persone); 17 i decessi nelle ultime ventiquattro ore. Negli ospedali i ricoverati sono 934, +30 da lunedì, ma nelle terapie intensive, da sempre uno dei dati principali, si è registrato un calo di 7 pazienti. Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ventiquattro ore precedenti sono stati registrati 536 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a ieri, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 70.346.

?i tamponi effettuati: 95.788, totale complessivo: 34.332.761

i nuovi casi positivi: 11.378

in terapia intensiva: 45 (-7)

i ricoverati non in terapia intensiva: 934 (+30)

i decessi, totale complessivo: 39.092 (+17)