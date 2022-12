Covid-19, dalla Cina un positivo su due. Mille persone ricoverate

Proseguono i controlli all'aeroporto di Malpensa verso i viaggiatori di ritorno dalla Cina. “Sono 26 i tamponi risultati positivi allo screening effettuato giovedì pomeriggio a Malpensa a 56 passeggeri del volo proveniente da Tianjin (Cina). Continuiamo quindi a registrare un tasso di positività vicino al 50 per cento. Ora, come per i restanti campioni del 26 dicembre, proseguiremo le analisi per il sequenziamento, augurandoci di trovare ancora varianti già presenti in Italia”. L'ha fatto sapere l'assessore al welfare di Regione Lombardia in relazione allo screening effettuato ieri a Malpensa sul volo arrivato dalla Cina.

“Lunedì 2 gennaio avremo i risultati del sequenziamento e potremo saperne di più. L'azione proseguirà fino alla fine di gennaio quando il campione raccolto sarà sicuramente più significativo. Ricordo che questa è un'operazione di sanità pubblica per cercare di comprendere cosa arriva dal Paese asiatico, perché come l'esperienza ci ha insegnato anche in un campione modesto se è presente una variante aggressiva e più contagiosa prevale su tutte le altre”.

Per quanto riguarda i Covid hotel, l'assessore al Welfare ha reso noto che “al momento nessuno dei passeggeri riscontrati positivi ha avuto l'esigenza di usufruirne: tutti avevano a disposizione un alloggio dove poter osservare l'isolamento”. La Direzione generale ha invece individuato due strutture da mettere a disposizione qualora ce ne fosse bisogno. Una, già attiva, si trova a Monza, il B&B Hotel Milano-Monza, l'altra a Milano, Residenza di Pogliano Milanese, in fase di contrattualizzazione.

L'ultimo bollettino del 2022

Pubblicato, intanto, l'ultimo bollettino del 2022 in base ai dati raccolti in Lombardia mercoledì 29 dicembre.

Ricoverati in terapia intensiva: 35;

Ricoverati con sintomi (non in terapia intensiva): 1.165;

Dall'inizio della pandemia: Decessi: 44.688; Dimessi guariti: 3.975.162; Tamponi totali: 44.285.352; Casi totali positivi: 4.059.723



Di seguito l'incremento dei casi positivi per provincia tra la giornata di ieri, giovedì 29 dicembre, rispetto a quella precedente (mercoledì 28 dicembre):