Bollettino covid, i dati di domenica 19 settembre: nel Lecchese 13 contagi

A fronte di 49.158 tamponi effettuati sono 348 i nuovi casi di Covid-19 accertati in Lombardia nelle ultime ventiquattro ore. Domenica 19 settembre il tasso di positività si attesta così allo 0,7% (in calo rispetto a ieri: 1%). Sono 2 in più invece i pazienti ricoverati in terapia intensiva per un totale di 59, mentre sono in calo i pazienti ricoveri negli altri reparti, con -10, per un totale di 428. Purtroppo un'altra persona ha perso la vita. I dati emergono dal quotidiano report sulla situazione Coronavirus reso noto oggi da Regione Lombardia e Ministero della Salute.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 13 nuovi contagi da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 25.679.

I nuovi casi per provincia

Milano: +101

Brescia: +58

Varese: +5

Monza e Brianza: +40

Como: +4

Bergamo: +24

Pavia: +19

Mantova: +12

Cremona: +17

Lecco: +13

Lodi: +9

Sondrio: +7