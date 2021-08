Bollettino covid, i dati di giovedì 12 agosto: a Lecco e provincia 24 contagi

Sono 679 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati in Lombardia nella giornata di oggi, giovedì 12 agosto. Purtroppo altre due persone hanno perso la vita, facendo così salire a 33.847 il numero di vittime in regione dall'esplosione della pandemia. I tamponi effettuati sempre oggi sono stati 32.913, con il rapporto positivi/tamponi che si conferma così al 2%. Crescono di due unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva, (totale 37), mentre calano i ricoveri negli altri reparti (-2 per un totale di 292). Sono questi i dati più significativi del quotidiano report sulla situazione Coronavirus nell'intero territorio lombardo, elaborati da Regione Ministero della Salute.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 24 nuovi contagi da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno raggiunto quota 25.194.

I dati di oggi, giovedì 12 agosto, in Lombardia:

Tamponi effettuati: 32.913 totale complessivo: 12.942.309

Nuovi casi positivi: 679

In terapia intensiva: 37 (+2)

Ricoverati non in terapia intensiva: 292 (-2)

Persone decedute totale complessivo: 33.847 (+ 2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 187 di cui 73 a Milano città;

Bergamo: 39;

Brescia: 72;

Como: 50;

Cremona: 35;

Lecco: 24;

Lodi: 16;

Mantova: 46;

Monza e Brianza: 48;

Pavia: 47;

Sondrio: 8;

Varese: 86.