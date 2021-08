Bollettino covid, i dati di mercoledì 18 agosto: a Lecco e provincia 18 contagi

Via dell'Eremo, 9-11

Aggiornamento di metà settimana con i dati relativi alla pandemia. Sono 671 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati in Lombardia nella giornata di oggi. Il bollettino regionale riporta sette morti, facendo così salire a 33.869 il numero di vittime dall'esplosione della pandemia in Italia. I tamponi effettuati sono solo 41.476, mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta all'1,62%. Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 39 (0), diminuiscono i ricoveri negli altri reparti (-1), 977 i dimessi/guariti (-313 gli attuali positivi). Sono questi i dati più significativi del quotidiano report sulla situazione Coronavirus elaborati da Regione Lombardia e Ministero della Salute.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 18 nuovi contagi da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno raggiunto quota 25.255.

Tutti i dati di oggi, mercoledì 18 agosto, in Lombardia

i tamponi effettuati: 41.476 totale complessivo: 13.107.260

i nuovi casi positivi: 671

in terapia intensiva: 39 (0)

i ricoverati non in terapia intensiva: 319 (-1)

i decessi totale complessivo: 33.869 (+7)

I nuovi casi per provincia

(Totale e incremento)