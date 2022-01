Bollettino covid, i dati di domenica 2 gennaio: a Lecco e provincia 255 nuovi contagi

Situazione Covid in Lombardia: il secondo giorno del nuovo anno fa registrare 10.425 nuovi casi a fronte di 44.172 tamponi processati, con un indice di positività pari al 23.6%. Netto il calo dei test effettuati, complice anche la festività del week-end di Capodanno, rispetto ai tamponi dei giorni precedenti: ieri erano stati ben 200.196. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali della Regione (il dato comunque più importante) i pazienti in terapia intensiva sono in totale 216 con un calo di -6 rispetto a ieri, mentre quelli nei reparti sono 2.052 con un incremento di +107. Purtroppo altre 45 persone hanno perso la vita. I dati emergono dal quotidiano report di Regione Lombardia e Ministero della Salute.

Rispetto agli ultimi 4 giorni nei quali erano oltre mille i contagi da Covid-19 ogni 24 ore, anche in provincia di Lecco crolla il numero dei nuovi casi di Coronavirus, complice le diminuzione del numero di tamponi effettuati. Oggi, domenica 2 gennaio, si registrano infatti 255 nuovi casi di infezione nel nostro territorio (ben 920 in meno rispetto a Capodanno), che portano il totale da inizio pandemia nel Lecchese a quota 35.087.

Questi i dati di un anno fa, 2 gennaio 2022 a Lecco e in Lombardia.

I nuovi casi per provincia