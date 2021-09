Bollettino covid, i dati di giovedì 2 settembre: a Lecco e provincia 18 nuovi contagi

Diminuiscono i ricoverati nei reparti, aumentano in terapia intensiva. Quattro i morti

Via dell'Eremo, 9-11

Primo aggiornamento della nuova settimana relativamente alla pandemia di Covid-19. A fronte di soli 47.930 tamponi effettuati, sono 656 i nuovi positivi (rapporto all'1,3%). Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-11), aumentano in terapia intensiva (+4), che portano il conteggio totale in Lombardia a 50. I dati sono diffusi come sempre da Regione Lombardia e Ministero della Salute.

Per quanto riguarda la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 18 nuovi contagi da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno raggiunto quota 25.490.

I dati di oggi, mercoledì 1 settembre, in Lombardia

i tamponi effettuati: 47.930, totale complessivo: 13.646.663

i nuovi casi positivi: 656

in terapia intensiva: 50 (+4)

i ricoverati non in terapia intensiva: 348 (-11)

i decessi, totale complessivo: 33.927 (+4)

I nuovi casi per provincia