Bollettino covid, i dati di domenica 22 agosto: a Lecco 14 nuovi contagi

Oggi la Lombardia segna +406 alla voce nuovi casi. Stabili le terapie intensive per il secondo giorno consecutivo, mentre il numero di ricoverati negli altri reparti cala di 8 unità

Sul fronte dell'epidemia di Covid-19 oggi la Lombardia segna +406 alla voce nuovi casi, che portano un incremento di 114 fra gli attuali positivi a fronte di 290 dimessi/guariti e 2 deceduti. In regione sono stati effettuati 29.160 tamponi, per un rapporto pari all'1,3%, in leggero calo rispetto a sabato (1,5%).

Stabili le terapie intensive per il secondo giorno consecutivo, mentre il numero di ricoverati negli altri reparti cala di 8 unità.

Per quanto riguarda in modo specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 14 nuovi contagi da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno raggiunto quota 25.301.

Tutti i dati di oggi, domenica 22 agosto, in Lombardia

i tamponi effettuati: 29.160, totale complessivo: 13.243.154

i nuovi casi positivi: 460 (865.162)

in terapia intensiva: 41 (0)

i ricoverati non in terapia intensiva: 311 (-8)

i decessi, totale complessivo: 33.880 (+2)

I nuovi casi per provincia

Totale e (incremento)