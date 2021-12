Bollettino covid, i dati di giovedì 23 dicembre: a Lecco e provincia 274 nuovi contagi

Peggiora la situazione pandemica in Lombardia: oggi, 23 dicembre, si registrano 12.913 nuovi casi di positività; sono stati effettuati 205.847 tamponi, cifra record, per un rapporto pari al 6,2%. Se le terapie intensive non rappresentano un grosso problema (-2 da ieri), l'aumento di ricoveri negli altri reparti conferma un trend non indifferente: +56 negli ospedali lombardi. I decessi sono 45.

Sono questi i dati più significativi che emergono dal quotidiano report sulla situazione Covid-19 emesso dal Ministro della Salute e da Regione Lombardia.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 274 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 29.091.

I dati di oggi, giovedì 23 dicembre, in Lombardia

i tamponi effettuati: 205.847, totale complessivo: 23.539.091

i nuovi casi positivi: 12.913

in terapia intensiva: 162 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.408 (+56)

i decessi, totale complessivo: 34.859 (+45)

I nuovi casi per provincia