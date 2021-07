Bollettino covid, i dati di sabato 24 luglio: a Lecco 6 contagi

Vicino al raddoppio il rapporto tra test e positività, salgono i ricoverati nei reparti ordinari, ma calano nelle terapie intensive e non si registrano morti

Via dell'Eremo, 9-11

Nuovi dati per descrivere la pandemia di Covid-19 in Lombardia: diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1), aumentano ancora nei reparti (+11); nessun morto. A fronte di 40.206 tamponi effettuati, sono 1.148 i nuovi positivi (2,86%). I dati sono stati resi noti, come sempre, da Ministero della Salute e Regione Lombardia.

Per quanto riguarda la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 6 contagi da Covid-19. Da inizio pandemia i casi accertati nel territorio lecchese hanno così raggiunto quota 25.021.

Tutti i dati di oggi, sabato 24 luglio

i tamponi effettuati: 40.206, totale complessivo: 12.322.417

i nuovi casi positivi: 1.148

in terapia intensiva: 26 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 153 (+11)

i decessi totale complessivo: 33.815 (=)

I nuovi casi per provincia