Bollettino covid, i dati di sabato 3 luglio: a Lecco 2 nuovi contagi

Ecco come si evolve la pandemia di Covid-19 a Lecco e in Lombardia. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2), ma questa volta crescono nei reparti (+13). A fronte di 40.074 tamponi effettuati, sono 140 i nuovi positivi (0,35%). I dati sono stati resi noti, come sempre, da Ministero della Salute e Regione Lombardia.

Per quanto riguarda la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore non si sono registrati nuovi contagi da Covid-19. Da inizio pandemia i casi accertati nel territorio lecchese hanno così raggiunto quota 24.955.

Tutti i dati di oggi, sabato 3 luglio

i tamponi effettuati: 40.074, totale complessivo: 11.701.986

i nuovi casi positivi: 140

in terapia intensiva: 45 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 208 (+13)

i decessi totale complessivo: 33.785 (+3)

I nuovi casi per provincia

Milano: 271.979 (50)

Brescia: 106.514 (8)

Varese: 85.918 (4)

Monza e della Brianza: 79.379 (13)

Como: 60.112 (12)

Bergamo: 53.305 (12)

Pavia: 43.921 (0)

Mantova: 35.638 (4)

Cremona: 26.796 (2)

Lecco: 24.955 (2)

Lodi: 16.747 (11)

Sondrio: 15.416 (2)

Vaccini e green pass falsi, chiusi 10 canali Telegram

E' stato sgominato dalla guardia di finanza un traffico sul web di vaccini anti covid e green pass contraffatti, proprio mentre entra in vigore la certificazione vaccinale europea. Chiusi dieci canali Telegram che dirottavano gli utenti su strumenti di e-commerce nel "dark web". Era disponibile anche il "pacchetto completo" di vaccino e certificazine, a prezzi variabili, fino a 130 dollari.

Vaccini ai giovanissimi, si va a fine agosto

Slittano a fine agosto i nuovi slot per i 12-18enni lombardi che non si sono ancora prenotati per la vaccinazione anti covid. Motivo, la riduzione di forniture a luglio rispetto a quanto previsto. Tuttavia in agosto sono in arrivo circa un milione di dosi, sei su dieci di Pfizer e le altre di Moderna.