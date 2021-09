Bollettino covid, i dati di sabato 4 settembre: a Lecco e provincia 10 nuovi contagi

In Lombardia aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+6), stabili i pazienti nei reparti. Indice di positività all'1,2%

La Lombardia continua a monitorare i dati dell'epidemia di Coronavirus. Stando al bollettino diffuso sabato 4 settembre dal Ministero della Salute e dalla Regione, nelle ultime 24 ore sono stati scoperti altri 577 positivi al covid a fronte di 48.410 tamponi. Il rapporto fra casi testati e nuovi contagi è dell'1.2%, in lieve calo rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali lombardi, aumentano di +6 i ricoveri nelle terapie intensive, che adesso curano 57 pazienti. Stabili, invece, i pazienti ricoverati nei reparti ordinari: i posti letto occupati sono 352 senza nessuna diminuzione nè incremento nelle ultime 24 ore. Due le persone purtroppo decedute nell'ultima giornata.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 10 nuovi contagi da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 25.512.

I nuovi casi di oggi, sabato 4 settembre, per provincia

Milano: 177

Varese: 73

Brescia: 60

Monza: 52

Pavia: 39

Bergamo: 35

Como: 35

Lodi: 14

Lecco: 10

Sondrio: 9

Cremona: 7

La Lombardia resta in zona bianca

Intanto venerdì per la Lombardia è arrivata la conferma della zona bianca. "Una buona notizia per tutti i lombardi, anche la prossima settimana Regione Lombardia sarà in zona bianca", ha commentato con soddisfazione il governatore Attilio Fontana.

"Tutto questo - ha spiegato il presidente della Regione - perché anche nell'ultima settimana del monitoraggio ministeriale i numeri rilevati, per il Covid-19, in Lombardia, sono stati positivi per numero di contagi, per casi in rianimazione e per posti letto occupati negli ospedali. Dati che, complessivamente, consentono alla Lombardia, grazie anche all'impegno dei cittadini lombardi e al buon andamento della campagna vaccinale, di restare in zona bianca. Continuiamo così - ha concluso Fontana - rispettando le norme sul contenimento del virus".