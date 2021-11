Bollettino covid, i dati di venerdì 5 novembre: a Lecco e provincia 17 nuovi contagi

Sono 840 i nuovi casi di contagio da Covid-19 in Lombardia oggi, venerdì 5 novembre 2021, secondo il quotidiano report diffuso da Ministero della Salute e Regione. Effettuati 114.326 tamponi, per un rapporto pari allo 0,7%.

Si registrano 7 decessi, mentre sul fronte ospedaliero non sono segnalati aumenti significativi (+6 nei reparti covid) e un -1 alla voce "terapie intensive".

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, per il terzo giorno consecutivo si registrano 17 nuovi contagi. Da inizio pandemia a oggi i casi di Coronavirus accertati nel Lecchese hanno così raggiunto quota 26.053.

I dati di oggi, venerdì 5 novembre, in Lombardia

i tamponi effettuati: 114.326, totale complessivo: 17.880.354

i nuovi casi positivi: 840

in terapia intensiva: 48 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 336 (+6)

i decessi, totale complessivo: 34.194 (+7)

I nuovi casi per provincia