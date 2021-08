Bollettino covid, i dati di sabato 7 agosto: nel Lecchese 15 contagi

Oggi in Lombardia 757 nuovi casi a fronte di 47.650 tamponi. Lieve rialzo dei ricoveri, ma non nelle terapie intensive

Via dell'Eremo, 9-11

Sono 757 i nuovi casi di covid oggi, sabato 7 agosto, in Lombardia. L'incremento degli attuali positivi è di 361, per un totale di 12.816 (rapporto in salita da ieri, al 2,2%). I dimessi/guariti nelle ultime ventiquattro ore sono 394, si registra 1 decesso. Il dato relativo alle terapie intensive rimane invariato, mentre viene comunicato un lieve aumento dei ricoveri negli altri reparti (+11). Sono questi i dati più significativi del quotidiano report sulla situazione Coronavirus elaborati da Regione Lombardia e Ministero della salute.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 15 nuovi contagi da Covid-19, nel dettaglio 6 più di ieri. Da inizio pandemia a oggi i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno raggiunto quota 25.124.

Tutti i dati di oggi, sabato 7 agosto, in Lombardia

Tamponi effettuati: 47.650, totale complessivo: 12.785.883

Nuovi casi positivi: 757 (857.423)

Pazienti in terapia intensiva: 35 (=)

Ricoverati non in terapia intensiva: 259 (+11)

Persone decedute, totale complessivo: 33.837 (+1)

I nuovi casi per provincia

(totale e incremento)