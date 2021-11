Bollettino covid, i dati di domenica 7 novembre: a Lecco e provincia 26 nuovi contagi

Coronavirus: sono 715 i nuovi casi registrati oggi in Lombardia, a fronte di 96.651 tamponi effettuati, con un indice allo 0,7%. Per quanto riguarda la situazione degli ospedali nell'intera regione sono stabili (+0) i pazienti in Terapia intensiva (totale 47), mentre nei reparti covid si registra un lieve incremento pari a +6 persone ricoverate (totale 338). Purtroppo altre tre persone hanno perso la vita. Sono questi i dati più significativi per quanto riguarda la giornata di domenica 7 novembre secondo il quotidiano report sul Covid-19, del Ministero della Salute e della Regione.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 26 nuovi casi di contagio da Covid-19, ieri erano 16. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 26.112.

I nuovi casi di oggi per provincia