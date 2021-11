Bollettino covid, 8 novembre: a Lecco e provincia 3 nuovi contagi, un anno fa erano 136

Basso numero di tamponi effettuati (34.781) oggi in Lombardia, sono 294 i nuovi positivi (rapporto allo 0,8%). Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1), salgono quelli negli altri reparti (+10). Non si registrano vittime nelle ultime ventiquattro ore. Sono questi i dati più significativi per quanto riguarda la pandemia da Covid-19 secondo il quotidiano report del Ministero della Salute e della Regione.

Per quanto riguarda la città di Lecco e la sua provincia, lunedì sono stati registrati 3 nuovi casi di contagio da Covid-19, ieri erano 16. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 26.115.

Un anno fa, l'8 novembre 2020 in piena seconda ondata, con 38mila tamponi effettuati il numero di positivi giornaliero a Lecco fu di 136. Oggi sono solo 3 grazie soprattutto alla grande quantità di cittadini vaccinati (la provincia di Lecco vanta il 93,8% di popolazione con almeno la prima dose).

I dati di oggi, lunedì 8 novembre

i tamponi effettuati: 34.781, totale complessivo: 18.108.231

i nuovi casi positivi: 294

in terapia intensiva: 46 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 348 (+10)

i decessi, totale complessivo: 34.201 (0)

I nuovi casi di oggi per provincia