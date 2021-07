L'ospedale Mandic è finalmente "covid-free", in calo i ricoveri a Lecco

Cala ancora la pressione sugli ospedali lecchesi per quanto riguarda l'emergenza Covid-19. I dati sono ormai simili a quelli dell'estate 2020.

Al Manzoni di Lecco i ricoverati, dato aggiornato alle 10 di lunedì 12 luglio 2021, sono 36, di cui 6 in terapia intensiva e 1 sottoposto a terapia con casco C-Pap. Il 23 giugno scorso i ricoverati erano 40: si assiste dunque a un leggero calo.

La notizia migliore arriva dal Mandic di Merate, dove dopo lungo tempo non si registrano ricoveri di malati di covid: nell'ultimo aggiornamento erano invece 5.

I numeri testimoniano l'uscita dalla fase critica dell'emergenza, che ha portato la Lombardia e quasi tutte le regioni italiane in zona bianca per l'estate. Decisiva in questo senso anche l'accelerazione della campagna vaccinale che vede Lecco al comando tra le province più virtuose della Lombardia. Ai lecchesi, con i propri comportamenti, spetta sempre il compito di non vanificare gli sforzi compiuti finora per uscire dalla crisi, in particolare in ottica Variante Delta che continua a preoccupare gli operatori sanitari.

La situazione a Lecco

SITUAZIONE 12 /07/2021 Ore 10:00 P.O. Lecco REPARTI COVID POSTI TOTALI 23-giu 16-giu 17-mag 03-mag 22-apr 12-apr 29-mar 22-mar TOTALE PAZIENTI COVID 36 40 38 76 104 132 173 203 202 DI CUI PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA 6 8 7 9 8 15 20 19 18 DI CUI PAZIENTI IN C-PAP 1 2 2 1 9 14 14 31 24

La situazione a Merate