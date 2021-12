Covid e scuole: il contagio cresce nelle fasce di età dei non vaccinati

Crescono i numeri del contagio da Covid-19 in regione e anche le scuole accusano il colpo. Non è certamente una situazione paragonabile a quella di un anno fa ma, come confermato da Ats Brianza, fra nuovi contagi e vaccinazioni da riprendere con forza si è tornati ad affrontare una situazione impegnativa.

A livello di incidenza dei contagi nella popolazione scolastica, secondo il monitoraggio di Regione Lombardia, la nona e la decima settimana di rilevazione (08-21 novembre) mostrano un andamento dei contagi in crescita importante su tutte la fasce d'età, crescita relativamente più modesta nella fascia 14-18 anni (soggetta a vaccinazione anti-covid). I dati si riferiscono alla popolazione scolastica lombarda.

Così nel Lecchese

Quante sono le classi in quarantena nel Lecchese? L'ultimo dato disponibile e fornito da Regione Lombardia è del 21 novembre 2021: secondo il report, in quel frangente in provincia di Lecco erano in quarantena 10 classi per un totale di 189 alunni, 10 invece gli operatori scolastici. Nel dettaglio, è la scuola media (secondaria di primo grado) la più colpita, con 6 classi e 113 alunni costretti a stare a casa. Segue la scuola dell'infanzia o il nido con 3 classi e 50 bambini coinvolti dalla restrizione. Esente la primaria, 1 sola classe quarantenata alle superiori (secondaria di secondo grado). È evidente come nella fascia adolescenziale, in gra parte già vaccinata, l'impatto del contagio sia inferiore.

A Monza, altro territorio di competenza di Ats Brianza, il totale delle classi in quarantena è 87 per 1.585 alunni e 99 operatori scolastici. In Lombardia, nell'ultimo rilevamento di Regione, le classi in quarantena per covid sono 902 e hanno coinvolto 15.305 alunni.

Il riepilogo