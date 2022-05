Bollettino covid, i dati di domenica 1 maggio: a Lecco e provincia 218 nuovi contagi

Sono 5.254 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, domenica 1° maggio in Lombardia, con 2.248 dimessi/guariti e 45 persone morte. Secondo il quotidiano bollettino diramato da Protezione civile e Ministero della Salute, sono stati processati 40.954 tamponi, per un tasso di contagio pari al 12,8%. Per quanto concerne la situazione negli ospedali lombardi, crescono i ricoverati nelle terapie intensive (+3 per un totale di 36), e diminuiscono i pazienti nei reparti ordinari (-44 per un totale 1.183).

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 218 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 82.537.

I dati per provincia (totale e incremento di oggi)

Milano: 902.187 (1549)

Brescia: 346.632 (692)

Varese: 254.908 (410)

Monza e della Brianza: 251.430 (524)

Bergamo: 212.236 (424)

Como: 170.961 (310)

Pavia: 146.539 (336)

Mantova: 117.198 (233)

Cremona: 90.885 (149)

Lecco: 82.537 (218)

Lodi: 59.275 (147)

Sondrio: 46.317 (125)