Bollettino covid, i dati di mercoledì 1 settembre: a Lecco e provincia 19 nuovi contagi

Oggi in Lombardia si registrano altri 688 positivi (a fronte di 50.244 tamponi effettuati), per un indice ancora pari all'1,3%

Lievissimo incremento dei ricoverati in terapia intensiva (+1), e nei reparti (+6). A fronte di 50.244 tamponi effettuati, risultano esserci 688 nuovi positivi, per un indice ancora pari all'1,3%.

Sono questi alcuni dei dati più significativi riguardanti la giornata di oggi, mercoledì 1° settembre, in merito alla situazione Coronavirus in Lombardia. Purtroppo altre 6 persone hanno perso la vita. Il report è stato reso noto come ogni giorno da Ministero della Salute e Regione.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 19 nuovi contagi da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 25.472.

I dati di oggi, mercoledì 9 settembre, in Lombardia

Tamponi effettuati: 50.244, totale complessivo: 13.598.733

Nuovi casi positivi: 688

Pazienti in terapia intensiva: 46 (+1)

Ricoverati non in terapia intensiva: 359 (+6)

Persine decedute, totale complessivo: 33.923 (+6)

I nuovi casi per provincia

Milano: 238 di cui 103 a Milano città;

Bergamo: 30;

Brescia: 83;

Como: 45;

Cremona: 12;

Lecco: 19;

Lodi: 15;

Mantova: 23;

Monza e Brianza: 70;

Pavia: 43;

Sondrio: 18;

Varese: 55.