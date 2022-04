Bollettino covid, i dati di domenica 10 aprile: a Lecco e provincia 286 nuovi contagi

Situazione Coronavirus: sono 6.611 i nuovi casi registrati oggi in Lombardia, con 4.083 dimessi/guariti e 21 morti. Secondo il quotidiano bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, sono stati processati 51.773 tamponi, per un tasso di contagio pari al 12,77%. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali della Lombardia, sono 43 le persone attualmente ricoverate nelle terapie intensive (+4 rispetto al giorno precedente) e 1.079 quelli nei reparti ordinari (-29 sempre rispetto a ieri).

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati 286 i nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 76.559. Sotto, i dati di oggi per provincia, con il totale dei contagi da inizio emergenza e i singoli incrementi di oggi.

I dati di oggi, domenica 10 aprile, per provincia