Bollettino covid, i dati di venerdì 10 settembre: a Lecco e provincia 22 nuovi contagi

Si alza il numero dei contagi rilevati nel territorio lecchese. Rimane alto il numero dei tamponi (che sfiora quota cinquantamila) eseguiti in Lombardia, non varia di molto il rapporto con i casi di Covid-19 riscontrati. I nuovi casi in Lombardia sono 594 (rapporto all'1,1%). A livello di ricoveri calano quelli fuori dalle terapie intensive (-4), ma crescono all'interno (+1). I dati sono stati diffusi come sempre dal Ministero della Salute e da Regione Lombardia.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 22 nuovi contagi da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 25.580.

I dati di oggi, mercoledì 8 settembre

i tamponi effettuati: 49.658, totale complessivo: 14.017.872

i nuovi casi positivi: 594

in terapia intensiva: 59 (+1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 391 (-4)

i decessi, totale complessivo: 33.947 (+2)

I dati per provincia