Bollettino covid, i dati di lunedì 11 luglio: a Lecco e provincia 61 nuovi contagi

Pochi tamponi, pochi casi. Oggi in Lombardia, a fronte di 15.526 tamponi effettuati, sono 3.666 i nuovi positivi (l'indice di positività sale al 23,6%).

I ricoveri in ospedale salgono di altre 27 unità, arrivando a 1.306 in regione. Pressoché stabili i posti occupati in terapia intensiva (29) rispetto a domenica. I dati sono stati resi noti come ogni giorno da Regione Lombardia e Ministero della Salute.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 61 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 95.613.

I dati di oggi, lunedì 11 luglio 2022

i tamponi effettuati: 15.526, totale complessivo: 39.137.866

i nuovi casi positivi: 3.666

in terapia intensiva: 29 (+1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.306 (+27)

i decessi, totale complessivo: 40.988 (+31)

I nuovi casi per provincia