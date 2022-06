Bollettino covid, i dati di martedì 14 giugno: a Lecco e provincia 235 nuovi contagi

Pandemia da Coronavirus oggi in Lombardia:, a fronte di 37.794 tamponi effettuati sono 6.204 i nuovi positivi, con l'indice di contagiosità che sale al 16,4%. Si registrano inoltre 15 decessi. Per quanto riguarda la situazione complessiva negli ospedali lombardi, tornano a salire i ricoveri negli reparti covid (+29) e diminuiscono quelli nelle terapie intensive (-1). I dati sono stati forniti come ogni giorno da Ministero della Salute e Regione Lombardia.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 235 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 88.149.

I dati di oggi, 14 giugno, in Lombardia

Tamponi effettuati: 37.794, totale complessivo: 38.105.705

Nuovi casi positivi: 6.204

Pazienti in terapia intensiva: 20 (-1)

Pazienti ricoverati non in terapia intensiva: 474 (+29)

Persone decedute, totale complessivo: 40.691 (+15)

I nuovi casi per provincia