Bollettino covid, i dati di domenica 14 novembre: a Lecco e provincia 16 nuovi contagi

Continuano a salire i casi di positività in Lombardia: oggi, domenica 14 novembre, sono ben 1.020 e portano il conteggio degli attuali positivi a 15.172 (+800). Un incremento non indifferente, quello disegnato dai dati comunicati dal Ministero della Salute e da Regione Lombardia. I guariti/dimessi sono 215, i deceduti 5.

Per quanto riguarda gli ospedali, i ricoverati con sintomi sono in totale 491, di cui 50 in terapia intensiva (-1 da sabato) e 441 negli altri reparti (+11).

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 16 nuovi contagi da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 26.253.

I dati di oggi, domenica 14 novembre

i tamponi effettuati: 99.138 totale complessivo 18.786.816

i nuovi casi positivi: 1.020

in terapia intensiva: 50 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 441 (+11)

i decessi, totale complessivo: 34.240 (+5)

I dati per provincia

Totale e (incremento)