Bollettino covid, i dati di sabato 16 luglio: a Lecco e provincia 365 nuovi contagi

Un incremento notevole di positivi oggi in Lombardia, 11.928. I dimessi/guariti sono 7.441, i decessi 30, l'aumento degli attuali positivi per covid in regione di 4.457 unità. L'indice di positività si attesta al 21,8% (sono stati effettuati oltre 54mila tamponi).

A livello ospedalieri si contano 1.506 ricoverati con sintomi (incremento di 24 da venerdì), 42 nelle terapie intensive.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 365 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 97.730.

I dati di oggi, sabato 16 luglio

i tamponi effettuati: 54.634, totale complessivo: 39.440.895

i nuovi casi positivi: 11.928

in terapia intensiva: 42 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.506 (+24)

i decessi, totale complessivo: 41.103 (+30)

I dati per provincia

Totale e (incremento)