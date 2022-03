Bollettino covid, i dati di mercoledì 16 marzo: a Lecco e provincia 309 nuovi contagi

Sono ancora in rialzo i contagi da Covid-19, ma l'incremento nel Lecchese è oggi meno marcato della giornata di ieri, passando dai +353 positivi di martedì 15 marzo ai +309 di mercoledì 16. Come risulta dal report fornito quotidianamente da Regione e Ministero della Salute, oggi in Lombardia si sono registrati 8.183 nuovi positivi a fronte di 72.948 tamponi effettuati, con l'indice di positività che sale all'11,2%. Sempre a livello regionale diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2) e nei reparti (-20). Purtroppo altre 11 persone hanno perso la vita.

Tornando in modo più specifico alla situazione riguardante la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 309 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 68.595.

I dati di oggi, mercoledì 16 marzo, in Lombardia

Tamponi effettuati: 72.948, totale complessivo: 33.950.349

Nuovi casi positivi: 8.183

Pazienti in terapia intensiva: 71 (-2)

Ricoverati non in terapia intensiva: 809 (-20)

Persone decedute, totale complessivo: 38.977 (+11)

I nuovi casi per provincia