Bollettino covid, i dati di giovedì 17 febbraio: a Lecco e provincia 189 nuovi contagi

Sono 6.116 i nuovi positivi in Lombardia registrati nella giornata di oggi, indice di positività al 7,7%. Ancora in calo i ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive