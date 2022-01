Bollettino covid, i dati di lunedì 17 gennaio: a Lecco e provincia 165 nuovi contagi

Oggi, lunedì 17 gennaio 2022, sono 9.883 i nuovi casi di covid registrati in Lombardia. Effettuati, come ogni lunedì, pochi tamponi, 68.733. Il rapporto è al 14,3%, lo stesso della giornata di domenica.

Sul fronte ospedaliero pressoché immutato il conteggio dei ricoverati in terapia intensiva, aumenta sensibilmente quello negli altri reparti (+83).

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 165 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 50.626.

I dati di oggi, lunedì 17 gennaio

i tamponi effettuati: 68.733, totale complessivo: 27.948.303

i nuovi casi positivi: 9.883

in terapia intensiva: 267 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.649 (+83)

i decessi, totale complessivo: 35.992 (+81)

I dati per provincia