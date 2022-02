Bollettino covid, i dati di venerdì 18 febbraio: a Lecco e provincia 125 nuovi contagi

Sono 5.413 i nuovi casi di infezione da Covid-19 registrati venerdì 18 febbraio 2022 in Lombardia. I dati sono stati resi noti da Regione e dal Ministero della Salute. Scende di 4.264 unità il conteggio degli attuali positivi, sono 9.618 i dimessi/guariti e 59 i decessi. Effettuati 71.286 tamponi, rapporto al 7,5%.

Per quanto concerne i ricoveri ospedalieri, sono 1.523 per un ulteriore significativo calo (-126), mentre in terapia intensiva rimangono 155 pazienti (-3 da giovedì).

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 125 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 64.729.

I dati di oggi, venerdì 18 febbraio, in Lombardia

i tamponi effettuati: 71.286, totale complessivo: 32.409.589

i nuovi casi positivi: 5.413

in terapia intensiva: 155 (-3)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.523 (-126)

i decessi, totale complessivo: 38.237 (+59)

I nuovi casi per provincia