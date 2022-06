Bollettino covid, i dati di sabato 18 giugno: a Lecco e provincia 152 nuovi contagi

Sono 5.298 i nuovi casi oggi in Lombardia, con 10.108 dimessi/guariti e 7 morti, 40.711 in totale. Secondo il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, sono stati eseguiti 29.942 tamponi, per un tasso di contagio del 17,69%; 4.817 gli attuali positivi in meno (58.826). Sono in aumento i pazienti negli ospedali della Lombardia: 17 quelli in terapia intensiva (gli stessi rispetto al giorno precedente), 550 quelli nei reparti ordinari (+24 rispetto al giorno precedente).

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 152 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 88.903.

I dati di oggi, sabato 18 giugno

i tamponi effettuati: 29.942, totale complessivo: 38.223.531

i nuovi casi positivi: 5.298

in terapia intensiva: 17 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 550 (+24)

i decessi, totale complessivo: 40.711 (+7)

I dati per provincia

Totale e (incremento)