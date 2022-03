Bollettino covid, i dati di venerdì 18 marzo: a Lecco e provincia 325 nuovi contagi

Mentre ci si prepara a rimuovere gran parte delle restrizioni, i contagi da covid continuano a risalire in maniera costante.

Oggi in Lombardia, a fronte di 68.151 tamponi effettuati, sono 8.555 i nuovi positivi (indice al 12,5%). Sono stabili i ricoverati in terapia intensiva (58), mentre negli altri reparti si registra un incremento di 14 pazienti. I decessi nelle ultime ventiquattro ore sono 26. I dati, come ogni giorno, sono stati resi noti da Regione Lombardia e Ministero della Salute.

Riferendosi in modo più specifico alla situazione riguardante la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 299 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 69.219.

I dati di oggi, venerdì 18 marzo 2022

i tamponi effettuati: 68.151, totale complessivo: 34.096.788

i nuovi casi positivi: 8.555

in terapia intensiva: 58 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 858 (+14)

i decessi, totale complessivo: 39.026 (+26)

I nuovi casi per provincia