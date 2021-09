Bollettino covid, i dati di sabato 18 settembre: a Lecco e provincia 17 nuovi contagi

Quasi 75mila i test eseguiti in sole 24 ore: rapporto di poco superiore all'1%. Meno ricoverati in terapia intensiva

Primo giorno del fine settimana caratterizzato da un grande numero di test eseguiti. Sono 765 i nuovi casi di positivi al Covid-19 registrati oggi in Lombardia, che portano il totale a 879.291. I dimessi/guariti sono 467, l'aumento degli attuali positivi è di 296. Registrati anche altri 2 decessi. I test effettuati in giornata sono 74.638, con un rapporto di positività all'1,02%. Secondo il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute, i ricoverati con sintomi sono 438 nella regione. Calano i letti occupati in terapia intensiva (57).

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 17 nuovi contagi da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 25.666.

I dati di oggi, sabato 18 settembre

i tamponi effettuati: 74.638, totale complessivo: 14.417.349

i nuovi casi positivi: 765

in terapia intensiva: 57 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 438 (+11)

i decessi, totale complessivo: 33.981 (+2)

I dati per provincia

Totale e (incremento)