Bollettino covid, i dati di domenica 19 giugno: a Lecco e provincia 150 nuovi contagi

Fronte Covid-19, oggi in Lombardia si registrano 4.253 nuovi casi di infezione. Salgono gli attuali positivi, +1.489 rispetto a sabato, con 2.760 dimessi/guariti e 4 deceduti. In questo momento i positivi in regione sono 60.315.

Sono stati effettuati 23.210 tamponi, l'indice di positività è al 19,4%. I ricoverati con sintomi continuano ad aumentare, 556, sono 16 i pazienti nelle terapie intensive. I dati sono stati forniti come sempre dal Ministero della Salute.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 150 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 89.053.

I dati di oggi, domenica 19 giugno

i tamponi effettuati: 23.210, totale complessivo: 38.246.741

i nuovi casi positivi: 4.253

in terapia intensiva: 16 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 556 (+6)

i decessi, totale complessivo: 40.715 (+4)

I dati per provincia

Totale e (incremento)